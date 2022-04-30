Уоллес допускає, що Росія 9 травня оголосить про мобілізацію резервів для останнього удару по Україні

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Росія використає парад 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для останнього удару по Україні. При цьому Кремль спробує позбавити Київ підтримки Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyMail.
Уоллес сказав, що президент Росії Володимир Путін може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні в Москві.
Оскільки путінські збройні сили зазнали невдачі в першій хвилі військових завдань, Москва переорієнтувала свої зусилля на захоплення східного і південного узбережжя України.
Однак, як і в перші місяці вторгнення, російські війська зустрічають запеклий український опір з боку ЗСУ.
Деякі аналітики передбачали, що Путін хотів оголосити про якусь перемогу до 9 травня, але оскільки до параду на честь Дня Перемоги залишилося менш ніж два тижні, це виглядає менш імовірним.
Нагадаємо, Уоллес зазначив, що об'єкти на території Росії можуть бути законними цілями для України.
Раніше Бен Уоллес заявив про те, що Британія продовжить підтримувати Україну озброєнням.
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