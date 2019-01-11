УНЛ представила книгу про подолання проблем ігрової залежності

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Книга спрямована на вивчення і попередження проблем ігрової залежності

Українська національна лотерея (УНЛ) спільно з Міжнародною антинаркотичною асоціацією розробила і представила книгу "Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання", яка спрямована на вивчення та попередження проблеми ігрової залежності. Про це генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський повідомив під час прес-конференції 10 січня, повідомляє РБК-Україна.

"Ця книга - перше в Україні комплексне дослідження з проблеми ігрової залежності. Нами було прийнято рішення організувати та підтримати дослідницьку роботу, мета якої - вивчення та поширення інформації про ігроманії для широкого кола зацікавлених осіб. Таким чином, ми вирішили узагальнити знання в області ігрової залежності, в тому числі виявлення її ознак, причин, що призводять до такої залежності, видів і стадій її розвитку, способи профілактики і лікування", - зазначив Бочковський.

За словами Бочковського, ігрова залежність - досить нова область знань і досліджень як для України, так і для інших країн.

"Незважаючи на те, що у світі існує значна кількість досліджень в області азартних ігор, вплив таких ігор на людину, місцеві громади, соціальне здоров'я, економіку залишаються недослідженими. В Україні, як і в інших країнах світу, не вистачає систематичного дослідження та інформаційних програм в області ігрової залежності. Як з'ясувалося в ході дослідження, незважаючи на активні розробки і впровадження різних медикаментозних і немедикаментозних методів лікування залежності, її профілактики, кількість осіб з залежністю не зменшується. Це пов'язується з низькою поінформованістю населення про можливі наслідки захоплення грою", - зазначив генеральний директор УНЛ.

Як підкреслив Бочковський, відповідальність перед гравцями і безпечна гра є основними цінностями Української національної лотереї.

"Основою діяльності УНЛ і ключовим принципом проведення лотерей є принцип Відповідальної гри. Метою такої політики є захист інтересів гравців і уразливих груп населення, мінімізація будь-якої потенційного шкоди для гравців і суспільства. Саме тому, наша компанія в рамках програми відповідальної гри намагається якомога більше поширювати інформацію про ризики ігри, ознаки проблемної ігри і куди можна звернутися за порадою до фахівця. В будь-яких точках дотику гравця з лотереями УНЛ, йому пропонується ознайомитися з відповідною інформацією про правила гри і про можливі ризики", - зазначив він.

За словами гендиректора УНЛ, у книзі окремо звертається увага на ризик виникнення залежності через гру в мережі Інтернет.

"Сучасні інформаційні технології безперечно відіграють визначну і позитивну роль в житті людини, однак і створюють підвищену небезпеку виникнення залежності у людини. Особливою гордістю УНЛ є впровадження профілактичних заходів на власних віддалених каналах гри через інтернет і мобільні телефони. Це не тільки створення інформаційного порталу і розробка інформативних матеріалів, це і комплекс технічних заходів, які регламентуються міжнародними лотерейними асоціаціями - встановлення лімітів та обмежень, спостереження за надмірної грою і тому подібне. У будь-якому випадку, це допомога не замінить собою професійну допомогу лікаря або відповідної профільної організації. Якщо після прочитання книги у вас виникне потреба в експертному консультації з питань ігрової залежності, пропонуємо вам звернутися на гарячу лінію до наших партнерів з Міжнародної Антинаркотичної Асоціації. Ця асоціація об'єднує фахівців з багаторічним досвідом: психологів, реабілітологів і соціологів, і має все необхідне для надання професійної допомоги", - зазначив Бочковський.

За його словами, книга також буде направлена в Міністерство фінансів, яке регулює сферу лотерейної діяльності, і компанія УНЛ має намір проводити консультації по впровадженню регулювання відповідального ставлення до гри в законодавство, оскільки це питання в Україні поки що не регулюється на відміну від багатьох інших країн.