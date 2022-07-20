Приниження та істерика: що "дав" Путіну візит до Ірану

Що треба знати про результати візиту Путіна

Як наголошують в МВС, по-перше - це приниження, оскільки вперше за останні роки Путін їхав на переговори без явної переваги.

"Він їхав прохачем", - зазначив Денисенко.

По-друге, нічого нового він не добився і не отримав.

"Судячи з усього, його єдиний козир - вплив у Сирії, йому довелося розміняти на міфічні обіцянки допомогти з технологічним ембарго (ну нема в нього електроніки). Поки це лише обіцянки", - підкреслив Денисенко.

В МВС пояснюють головна гра Путіна - нафта і газ, якими він шантажуватиме Європу.

"Поки Європа тримається. Друга головна гра Путіна - криза біженців через продовольчі проблеми поки знаходиться в стадії переговорів (можливо імітації переговорів). Путін навряд чи робитиме жест доброї волі з вивезенням українського зерна, якщо не отримає за це щось замість. Поки ми не розуміємо, що він може отримати на заміну", - пише Денисенко.

Крім того, на думку радника глави МВС, для Путіна Іран - це не лише приниження, а ще й істерика.

"Те, що синхронно Путін, Слуцький та Ушаков заговорили про переговори означає лише одне - Путін усвідомив глибину проблеми та істерить. Йому потрібно прискорювати процеси по закінченню війни", - зазначає Денисенко.

В МВС також висловилися і щодо ядерних погроз Росії.

"І останнє. Повторю те, що я писав і говорив багато раз - ніякої ядерної зброї для закінчення війни він не буде приміряти. По-перше, він трус, а, по-друге, це остаточно забере його в ізоляцію. Більше західної зброї і все в нас буде добре", - підсумував Денисенко.

Що про це кажуть в США

Зазначимо, Білому домі відреагували на цей візит і заявили, що поїздка Путіна до Тегерана показала, наскільки ізольованою стала Росія, також там не бачать передумов, що свідчили про передання іранською стороною РФ бойових безпілотників.

Додамо, вчора Путін здійснив свій перший візит до далекого зарубіжжя від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він відвідав Іран, де зустрівся з місцевим президентом країни Ібрагімом Раїсі, верховним лідером Алі Хаменеї і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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