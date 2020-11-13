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Університетам і технікумах рекомендували перейти на змішану форму навчання

Україна, П'ятниця 13 листопада 2020 13:42
Університетам і технікумах рекомендували перейти на змішану форму навчання
Фото: студенти (prosestru.cz)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство освіти рекомендувало університетам і технікумах перейти на змішану форму освіти з 16 листопада. Таке рішення пов'язане з епідеміологічною ситуацією в країні.

Про це в Telegram повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет.

Лист з рекомендаціями вже направлено керівникам навчальних закладів.

"З 16 листопада 2020 навчання в закладах вищої та професійної перед вищою освітою МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіку навчального процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні і навчальному закладі", - повідомив Шкарлет.

Раніше РБК-Україна писало, що школи і дитячі садки в Україні можуть працювати під час карантину. Закрити установа повинні, якщо в ньому на самоізоляцію пішли більш ніж половина учнів і персоналу.

Нагадаємо, напередодні уряд ухвалив рішення про посилення в країні карантину. Зокрема, вводиться карантин вихідного дня, а на всій території країни буде діяти загальнонаціональний карантин.

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