Університетам і технікумах рекомендували перейти на змішану форму навчання

Фото: студенти (prosestru.cz)

Міністерство освіти рекомендувало університетам і технікумах перейти на змішану форму освіти з 16 листопада. Таке рішення пов'язане з епідеміологічною ситуацією в країні.

Про це в Telegram повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет.

Лист з рекомендаціями вже направлено керівникам навчальних закладів.

"З 16 листопада 2020 навчання в закладах вищої та професійної перед вищою освітою МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіку навчального процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні і навчальному закладі", - повідомив Шкарлет.

Раніше РБК-Україна писало, що школи і дитячі садки в Україні можуть працювати під час карантину. Закрити установа повинні, якщо в ньому на самоізоляцію пішли більш ніж половина учнів і персоналу.

Нагадаємо, напередодні уряд ухвалив рішення про посилення в країні карантину. Зокрема, вводиться карантин вихідного дня, а на всій території країни буде діяти загальнонаціональний карантин.