Університет Глазго отримав посилку з вибуховим пристроєм

Маркування і тип вибухового пристрою схожі з трьома виявленими 5 березня в Лондоні

В Университет Глазго (Шотландия) отправили посылку с самодельным взрывным устройством, что может быть связано с найденными 5 марта в аэропортах и на вокзале Лондона аналогичными устройствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую полицию.

В полиции сообщили, что подозрительную посылку доставили в университет в среду, 6 марта, сотрудники заведения проинформировали о ней экстренные службы.

Полиция эвакуировала несколько зданий университета и провела контролируемый взрыв устройства, никто не пострадал.

Представитель контртеррористического подразделения полиции Кларк Джаретт заявил, что посылка в Глазго, ее маркировка и тип взрывного устройства схожи с тремя посылками, которые были обнаружены на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити 5 марта.

По одной из версий полиции, посылки поступили из Ирландии.

Напомним, 5 марта полиция Великобритании сообщила об обнаружении миниатюрных самодельных взрывных устройств в двух аэропортах Лондона и на столичном вокзале. На двух пакетах, как и на посылке в Глазго, были наклеены ирландские марки. При их обнаружении никто не пострадал.