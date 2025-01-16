Универсиада-2025: Украина выиграла второе "золото" в биатлоне

20-летняя Меркушина и 21-летний Супрун смогли избежать штрафных кругов, использовав суммарно 8 запасных патронов. Украинцы на протяжении всей гонки держались в лидирующей тройке.

Возглавить эстафету удалось Меркушиной на третьем этапе после пятой стрельбы. А после шестой - она оторвалась от ближайших преследователей на 42 секунды. На заключительном этапе Супрун несмотря на два промаха удержал преимущество.

В итоге сборная Украины опередила команду Чехии на 16.7 секунды. Третьими финишировали биатлонисты Польши.

Это уже вторая золотая медаль для украинской сборной в биатлоне на Универсиаде-2025. Ранее 20-летний Богдан Борковский стал лучшим в короткой индивидуальной гонке. Кроме того, в женской короткой индивидуальной гонке 23-летняя Дарья Чалык стала бронзовым призером. В общем медальном зачете Украина занимает шестое место.

Зимняя Универсиада-2025: что известно

Всемирные студенческие соревнования проходят с 13 по 23 января в итальянском Турине. Участие в них принимают представители 54 стран, которые разыгрывают 96 комплектов наград в 11 видах спорта.

Сборную Украины представляют 55 спортсменов из 21 учреждения высшего образования Киева и 11 областей Украины. Отечественные студенты выступают в биатлоне, фигурном катании, горнолыжном спорте, хоккее, сноубординге, лыжном фристайле и керлинге.

На прошлой зимней Универсиаде, которую в 2023 году принимал американский Лейк-Плэсид, украинские спортсмены завоевали 6 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые. В общем зачете наша сборная заняла 18-е место среди 43 стран-участниц.