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Центровой "Милуоки" оформил зрелищный слэм-данк на повороте: момент дня в НБА

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Милуоки, Понедельник 20 марта 2023 10:51
Центровой "Милуоки" оформил зрелищный слэм-данк на повороте: момент дня в НБА Фото: Брук Лопес и Крис Миддлтон одолели "Торонто" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Милуоки Бакс" Брук Лопес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Опытный "пятый номер" висконсинцев покорил эпизодом в финальной четверти. Он получил передачу от Миддлтона и смело отправился под щит "Торонто". Там Лопес классно оттеснил Сиакама и с разворота набрал два пункта.

Странениями центрового и других звезд "Бакс" одержали домашнюю победу (118:111). "Милуоки" остался лидером Восточной конференции НБА. "Рапторз" здесь занимают 9-е место и тоже проходят в плей-офф сезона.

Сам Лопес провел на паркете более 31 минуты и стал самым результативным во встрече. За это время он успел набрать 26 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. В составе "Торонто" больше всего набрал Фред Ванвлит (23 пункта).

Кто такой Брук Лопес

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Стэнфорд Кардинал". Выбран "Нью-Джерси Нетс" под 10-м номером драфта НБА-2008.

В составе команды, трансформировавшейся в "Бруклин", провел 9 лет. Сезон 2017/18 отыграл за "Лейкерс". Перед кампанией 2018/19 оказался в рядах "Милуоки" и по завершении сезона подписал 4-летний контракт на 52 млн долларов. Стал с "Бакс" чемпионом ассоциации (2021).

Лопес родился на минуту быстрее своего брата-близнеца – Робина. Нынешний сезон он проводит за "Кливленд". Оба Лопеса фанатеют от "Диснея".

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