Уникальный свадебный обряд внесли в культурное наследие Украины

Министерство культуры включило свадебный обряд "заплетания судьбы" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Его традиционно проводят перед свадьбой в Стрыйском районе Львовской области и некоторых других регионах.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
"Заплетение судьбы" (или "завивание веночка") происходит за несколько дней до свадьбы - в четверг или пятницу. Он сопровождается песнями, обрядовыми текстами, символами и семейными ритуалами. Главная идея - передать молодой семейные ценности, благословить на счастливую супружескую жизнь и почтить родителей.
Веночек и "долю" (гирлянду из барвинка и цветов) изготавливают без узлов - это считается символом спокойного брака. Их плетут только для тех, кто женится впервые.
Молодые с дружбами и дружками собирают барвинок в поле или лесу, распевая. Растение купают, сушат, освящают в церкви.
К обряду привлекают родителей невесты - они расплетают и снова заплетают ее косу, украшая венком с коллачем. Кульминация - ритуал "посаду" с выкупом судьбы, благословением родителей, угощением гостей.
"Барвинковую судьбу" передают молодоженам как оберег. По традиции, венки и гирлянду хранят всю супружескую жизнь.
Свадебный обряд "заплетания судьбы" (фото: МКСК)
Этот обряд и дальше живет в украинских селах, в частности на Львовщине, сохраняя аутентичные элементы и символику.
Ранее РБК-Украина писало, что ЮНЕСКО признало украинскую писанку культурным достоянием человечества. В список вошел международный элемент "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц", созданный совместно с Эстонией. Это первый такой элемент от Украины в кооперации с другой страной. Признание стало результатом многолетней работы и является символом единства и культурной устойчивости Украины.
Также мы рассказывали, что в Киеве за год обследовали более 500 памятников, заключили 230 охранных договоров и разрабатывают электронную базу культурного наследия. Столица усиливает памятникоохранную политику и борется с недобросовестными владельцами, которые разрушают исторические здания.
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