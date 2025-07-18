Уникальный свадебный обряд внесли в культурное наследие Украины

Что это за обряд

"Заплетение судьбы" (или "завивание веночка") происходит за несколько дней до свадьбы - в четверг или пятницу. Он сопровождается песнями, обрядовыми текстами, символами и семейными ритуалами. Главная идея - передать молодой семейные ценности, благословить на счастливую супружескую жизнь и почтить родителей.

Веночек и "долю" (гирлянду из барвинка и цветов) изготавливают без узлов - это считается символом спокойного брака. Их плетут только для тех, кто женится впервые.

Как проходит ритуал

Молодые с дружбами и дружками собирают барвинок в поле или лесу, распевая. Растение купают, сушат, освящают в церкви.

К обряду привлекают родителей невесты - они расплетают и снова заплетают ее косу, украшая венком с коллачем. Кульминация - ритуал "посаду" с выкупом судьбы, благословением родителей, угощением гостей.

"Барвинковую судьбу" передают молодоженам как оберег. По традиции, венки и гирлянду хранят всю супружескую жизнь.

Свадебный обряд "заплетания судьбы" (фото: МКСК)

Этот обряд и дальше живет в украинских селах, в частности на Львовщине, сохраняя аутентичные элементы и символику.