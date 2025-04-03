За год в Киеве рассмотрены документы по 82 памятникам и заключено 230 охранных договоров, - ДОКС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Цель департамента - не просто уберечь памятники от разрушения, но и передать украинское культурное достояние следующим поколениям в достойном состоянии, как символ нашей самобытности и устойчивости. Так, в 2024 году Департамент осуществил 519 обследований, заключил 230 охранных договоров, рассмотрел 82 пакета проектной и научно-проектной документации по работам на объектах культурного наследия и их территориях", - рассказала директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

Также, по ее словам, в 2024 году департамент выдал 109 предписаний, составил 17 актов о правонарушениях и 17 постановлений по наложению финансовых санкций на сумму более 650 тысяч грн. Подготовил информацию о режимообразующих объектах и ограничениях в использовании 524 земельных участков для внесения этих данных в Государственный земельный кадастр.

Кроме того, департамент возобновил разработку программного модуля "Информационная база памятников культурного наследия города Киева". Этот модуль откроет доступ к полным и актуальным данным об объектах, обеспечит оцифровку их зон и границ с помощью ArcGIS, а также автоматизирует процессы учета, мониторинга и общественного контроля, говорится в сообщении КГГА.

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Анна Старостенко отметила комплексный подход к памятникоохранной политике в Киеве.

"Столица активно разрабатывает дополнительные правовые механизмы для противодействия недобросовестным владельцам, которые разрушают наше общее достояние. Мы инициируем изменения в законодательство, предлагаем превентивные механизмы на местном уровне и комплексно подходим к памятникоохранной политике, усиливая институциональную способность Департамента охраны культурного наследия", - отметила Анна Старостенко.

Ранее сообщалось, что в столице принята городская целевая программа "Охрана и сохранение культурного наследия" на 2025-2027 годы на общую сумму более 1,1 млрд грн. Ее приоритетом является сохранение памятников, пострадавших от военных действий или находящихся в аварийном состоянии.

Также сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко создана рабочая группа по разработке механизмов защиты исторических зданий, которые не подпадают под действие закона "Об охране культурного наследия".