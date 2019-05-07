Унікальна аудиторія YouTube досягла 2 млрд користувачів на місяць

Генеральний директор компанії Сьюзан Войчицькі заявила, що унікальна аудиторія YouTube досягла 2 мільярдів користувачів на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety.

Зазначається, що цей показник на 5% перевищив позначку минулого літа, коли було зафіксовано 1,9 мільярда користувачів на місяць.

Також вказано, що YouTube продовжує стрімко нарощувати потужність свого додатку Living-room, призначеного для перегляду відеохостингу на телеекрані.

Компанія також повідомляє, що час перегляду YouTube на великих екранах станом на березень цього року становить понад 250 мільйонів годин на день. При цьому Variety зазначає, що ці дані є внутрішніми даними компанії, заснованими на обрахуванні середнього показника 90-денного часу перегляду для пристроїв, включаючи смарт-телевізори, Apple TV та ігрові приставки.

Дані YouTube свідчать, що велика частина загального часу перегляду (більше 70%) припадає на мобільні пристрої. Разом з тим незалежні дослідження підтверджують твердження, що відеохостинг став потужним гравцем на телеекранах. Водночас Netflix лідирує у цій області, адже нині вважається найкращою платформою для перегляду відео на екранах телевізорів.

Нагадаємо, у березні компанія Google попередила, що відехостінг YouTube може вдатися до надмірного блокування контенту через поправки до законодавства Європейського союзу про авторське право.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2010 році кількість переглядів відеоматеріалів на сайті YouTube зросла до 2 млрд у день, що майже вдвічі перевищує щоденну аудиторію трьох найпопулярніших американських телеканалів.