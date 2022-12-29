Во Львове врачи без света приняли роды и спасли девочку с кровотечением: как они это сделали
Из-за массовых ракетных обстрелов россиян утром 29 декабря медики в больницах были вынуждены работать в экстремальных условиях. Во Львове благодаря альтернативным источникам питания врачи оказывали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, даже делали неотложные оперативные вмешательства.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Что сделали врачи
Так в Больнице Святого Пантелеймона врачам, несмотря на отключение света, удалось завершить трансплантацию печени от посмертного донора. Это уже пятая операция, которую команда больницы проделала самостоятельно.
Рядом в это время оперировали защитника, доставленного во Львов из Бахмута.
Во Львове врачи, несмотря на отключение света, провели все плановые операции (facebook.com/1tmolviv)
Также медики спасли жизнь 15-летней девушке, которая из-за кровотечения потеряла пол литра крови. К тому же удалось прооперировать 4-летнего ребенка с перелом большеберцовой кости и беременную женщину с аппендицитом.
Кроме того, медики также приняли роды, которые, конечно, ждать не могут. Еще спасли пациента с транзиторной ишемической атакой.
Во Львове врачи, несмотря на отключение света, провели все плановые операции (facebook.com/1tmolviv)
В настоящее время во всех больницах питание восстановлено.
Такими поступками украинцы в очередной раз демонстрируют несокрушимость.
Недавно украинские хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце.
Также медикам в Полтавской области без света удалось прооперировать женщину с "большим сердцем".