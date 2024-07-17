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Унификация тарифных классов противоречит европейским директивам и экономической логике, - эксперт

Среда 17 июля 2024 13:39
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Унификация тарифных классов противоречит европейским директивам и экономической логике, - эксперт Фото: унификация тарифных классов противоречит европейским директивам и экономической логике (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Инициатива Нацкомиссии по энергетике (НКРЭКУ) уравнять тарифы на распределение электроэнергии независимо от классов напряжения потребления противоречит принципам европейской политики и регулирования, которые Украина обязана имплементировать, и здоровой логике экономически обоснованного тарифообразования.

Об этом заявил эксперт из программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

"В Украине действуют два класса напряжения, применимые для систем распределения электроэнергии. Первый класс – это большая промышленность, которая потребляет много энергии, второй класс – все остальные. В разных странах Европы количество классов напряжения больше и для каждого из них есть свои тарифы на распределение. В Молдове, которую я часто использую в качестве примера для сравнения энергетической политики, таких классов напряжения три с соответствующими тарифами на распределение", - указал эксперт.

Он отметил, что сейчас тарифы на распределение рассчитываются исходя из объемов затрат, то есть потребитель по каждому классу напряжения должен покрыть затраты, связанные с этим распределением. При этом количество потребителей по 1-му классу несоизмеримо меньше, чем потребителей по второму классу – единицы или десятки в регионе.

"Идея уравнять тариф нарушает принцип каскадирования затрат в формировании тарифа, который является одним из базовых в системе европейской энергетической политики. Он предусматривает, что за потери в сетях должны платить те категории пользователей, которые этими сетями пользуются. То есть унификация приведет к очередному кросс- субсидирование – хронической болезни украинской энергетики.

Он отметил, что есть те, кто действительно получит наибольшую выгоду – это компании, которые дотируют тариф для населения по механизму ПСО: "Энергоатом" (около 80%) и "Укргидроэнерго". После унификации тарифа эти компании получат еще больше средств – при том, что они и так получают больший ресурс после повышения тарифа на электроэнергию с 2,64 до 4,32 грн/кВтч.

Напомним, НКРЭКУ 17 июля планировала рассмотреть проект постановления "Об утверждении изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии» (изменения в постановление НКРЭКУ от 05.10.2018 №1175)". Но из-за критики бизнеса и отсутствия экономического обоснования рассмотрение этого решения перенесли.

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