Знищили два танки та бліндаж. ЗСУ провели успішну операцію в Харківській області

В Харківській області ЗСУ спільно з військовими Руху опору ліквідували скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин. Також було уражено бліндаж російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у понеділок, 2 травня.

"За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях", - звітують військові. Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються. В Генштабі додають, що в результаті спільних дій воїнів Сил оборони України втрати росіян склали: два знищених танки - Т-90 та Т-80БВМ та багатоцільовий транспортер (МТЛБ). Також один МТЛБ вдалось пошкодити.