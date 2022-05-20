Знищив 20 танків РФ і сотні окупантів. Зеленський присвоїв загиблому пілоту звання Героя України

Командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації удостоївся найвищої державної нагороди. 18 травня його поховали у Вінниці.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пархоменку Сергію Ігоровичу – капітану (посмертно)", – йдеться в указі.

25-річний пілот виконав 38 бойових вильотів у складних умовах повномасштабної війни з РФ. Капітан Пархоменко знищив понад 20 ворожих танків, більше 50-ти броньованих машин, 55 одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним, а також кілька сотень окупантів.