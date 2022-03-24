Знищений у Бердянську корабель "Орськ" міг брати участь у анексії Криму

Російський військовий корабель "Орськ", який був знищений у порту Бердянська (Запорізька область), міг брати участь у анексії Криму. Про це свідчать нагороди екіпажу ліквідованого судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Спалений у Бердянську "Орськ" міг брати участь у анексії Криму. Про це ще у січні 2020 року писали волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm. Активісти вивчили профілі російських військових у соціальних мережах, де виявили одного з моряків БДК "Орськ", якого нагородили медаллю "За повернення Криму"", - йдеться у повідомленні.

Крім того, такою ж медаллю в січні 2020 року був нагороджений командир корабля Сергій Скворцов.