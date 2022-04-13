Знищену інфраструктуру відновлюють коштом резервного фонду, - Шуляк

"Сьогодні в країні фінансуються лише захищені статті видатків, у першу чергу це всі соціальні виплати. Але у нас є можливість використовувати гроші з резервного фонду. Уряд вже розподілив та направив 1 млрд грн у чотири області: Київську, Чернігівську, Сумську та Житомирську", - сказала Шуляк.

За її словами, розпорядником цих коштів є військово-цивільні адміністрації, які вирішують, які роботи треба профінансувати у першу чергу.

Зазвичай у населених пунктах після військових працює ДСНС, потім "Укравтодор". Спочатку розчищають дороги, потім комунальні служби починають прибирати та налагоджувати життєдіяльність постраждалих від боїв міст та сіл.

"Кошти направляють на те, щоб максимально відновити дороги, збудувати переправи, відновити роботу інженерних мереж, знову запустити електро- та газопостачання. А також відновити зруйновані дахи будівель, вікна, все розчистити", - додала очільник СН.

За її словами, "Укравтодор" вже розчистив 200 км доріг та збудував 6 переправ через річки, де буди зруйновані мости.

"Нам потрібно якнайшвидше прибрати те, що після себе лишили загарбники. Уряд та влада роблять все, щоб швидше відновити транспортне сполучення між містами й привести до життєздатного стану постраждалі міста", - запевнила Шуляк.