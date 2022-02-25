Знищено техніку кафірів на вулицях Конотопа: у мережі з'явилися кадри
Фото: військова техніка РФ на вулицях Конотопа знищена (facebook.com/Semenikhin)
Військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп (Сумська область). Відповідні кадри з'явилися на сторінці мера міста Артема Семеніхіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Конотопа.
У ніч на 25 лютого за Конотоп пройшли бої. Окупанти оточили місто, але українські військові відбили атаку.
В результаті боїв на вулицях мирного містечка залишилися залишки знищеної техніки Росії.
"Ще добірка знищеної техніки кафірів на вулицях Конотопа", - написав мер міста і виклав фото і відео.
На фото чітко видно, якій країні належить техніка і сухпайки.