Уничтожена техника кафиров на улицах Конотопа: в сети появились кадры
Фото: военная техника РФ на улицах Конотопа уничтожена (facebook.com/Semenikhin)
Военная техника Российской Федерации уничтожена в городе Конотоп (Сумская область). Соответствующие кадры появились на странице мэра города Артема Семенихина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Конотопа.
В ночь на 25 февраля за Конотоп прошли бои. Оккупанты окружили город, но украинские военные отбили атаку.
В результате боев на улицах мирного городка остались остатки уничтоженной техники России.
"Еще подборка уничтоженной техники кафиров на улицах Конотопа", - написал мэр города и выложил фото и видео.
На фото отчетливо видно, какой стране принадлежит техника и сухпайки.