Условием безопасности Европы является то, что РФ не выиграет войну в Украине, - Макрон

"Непременным условием нашей безопасности является то, что Россия не выиграет агрессивную войну, которую она ведет на Украине. Я полностью принимаю выбор, который я сделал в Париже 26 февраля, чтобы вновь ввести стратегическую двусмысленность", - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина является необходимым условием европейской безопасности.

"Есть ли у нас какие-то пределы? Нет. И поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма, - это надежная оборона европейского континента", - заявил он.

По словам Макрона, Европа должна наполнить содержанием надежную оборону Европы, которая является условием для восстановления общей системы безопасности.

"Значит ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Нужно ли для этого наращивать наш оборонный потенциал, и если да, то какой? Несомненно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров к созданию этой европейской оборонной инициативы", - добавил он.