Условные обязательства: Рада приняла закон для получения 50 млрд долларов под российские активы

По его данным, проект №12232 поддержали 271 депутат.

Введение инструмента условных обязательств касается ограниченных прав кредиторов требовать возврата таких обязательств государством.

Как отметила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

Документом установлено, что деньги не будут учитываться как государственный долг Украины.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы документа, в октябре текущего года Европейским Союзом вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 млрд евро (приблизительно 50 млрд долларов) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины.

Согласно указанному решению, такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.

Принятие решения способствовало созданию ЕС Механизма кредитного сотрудничества с Украиной. Финансирование указанного Механизма будет осуществляться за счет доходов, сгенерированных от замороженных российских суверенных активов, и других добровольных взносов, внесенных государствами-членами или третьими странами.

Эти ресурсы будут направлены для погашения основной суммы и процентов по соответствующим двусторонним кредитным соглашениям с кредиторами в рамках инициативы G7 "Чрезвычайные кредиты для ускорения поступлений в бюджет Украины" (Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine).

При этом такие кредиты могут подлежать возврату Украиной (т.е.будут считаться государственным долгом Украины) в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

Кредит на 50 млрд долларов

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.