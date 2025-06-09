Условия труда и закрытие школ. Названы проблемы, с которыми жалуются омбудсмену

За последние полгода офис образовательного омбудсмена получил более 1400 обращений от граждан. Чаще всего украинцы жалуются на ограничения в выборе формы обучения, закрытие школ, случаи буллинга и опасность образовательного процесса.

Об этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала в интервью РБК-Украина.

С 1 ноября 2024 года, когда Лещик была назначена на должность, и до 1 июня 2025 года в офис образовательного омбудсмена поступило 1413 обращений.

Среди них особенно острой темой остается вопрос права на свободный выбор формы получения образования - таких обращений было 312.

Еще 180 сообщений касались реорганизации и ликвидации учебных заведений, ведь из-за уменьшения количества учеников школы часто присоединяют к другим или перепрофилируют.

Не менее болезненными остаются темы, связанные с жестоким обращением с детьми, в частности буллингом - зафиксировано 103 таких случая. Кроме того, в 87 обращениях речь шла об отсутствии надлежащего уровня безопасности во время учебного процесса, а еще 76 касались чрезмерной педагогической нагрузки.

Какие жалобы

Как отметила Лещик, за весь 2024 год лидерами среди жалоб были проблемы, связанные с обучением во время войны - почти 300 обращений, а также вопросы реорганизации или ликвидации учебных заведений (159), буллинга (146), условий труда педагогов (104) и низкой оплаты труда (100).

По словам омбудсмена, учителя часто жалуются на перегрузку обязанностями, которые не имеют отношения к учебному процессу.

К тому же, педагоги недовольны уровнем заработной платы, случаями моббинга со стороны руководства, а также отсутствием минимальных условий для работы. Например, некоторые педагоги вынуждены за собственные средства покупать бумагу и заправлять картриджи для печати документов, включая свидетельства достижений учеников.