Условия перехода к плавающему курсу гривны к доллару все еще формируются, - глава НБУ

"Пока они все еще формируются", - написал он.

Как отметил Пышный, решение о переходе к большей гибкости курса может быть принято отдельно от пересмотра учетной ставки.

По его словам, чтобы убедиться в наличии условий, НБУ будет оценивать динамику ряда ключевых параметров. Среди них: инфляция и инфляционные ожидания; уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка; реальные процентные ставки по гривневым инструментам с точки зрения их привлекательности для вкладчиков.

Как отметил Пышный, даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и дальше будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.

"Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны - не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые", - сообщил глава НБУ.

Пышный уверен, что такой подход позволит сохранить устойчивость валютного рынка при постепенном увеличении гибкости курса.

"Национальный банк имеет достаточно продолжительный опыт сглаживания колебаний, а также целый арсенал инструментов в запасе для обеспечения курсовой устойчивости", - добавил он.

Фиксированный курс

С началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и для предприятий. НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6.

НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, предусматривающему контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке.

В частности, "по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок, НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке".

Новая Стратегия развития финансового сектора Украины предполагает, что курс доллара на наличном рынке не должен отклоняться от официального более чем на 5%. По состоянию на 31 августа курс на наличном рынке составляет 38,1 гривен, то есть отклоняется на 4,1%.