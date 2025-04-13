Условия аукционов для развития "зеленой" энергетики должны быть лучше, - инвестор

Зеленые аукционы, которыми государство планирует привлечь инвесторов в строительство зеленой энергетики, могут быть успешными, если они будут быть приспособлены к реализации крупных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью коммерческого директора Elementum Energy Романа Волошенюка.

"У инвесторов, которые работают в Украине, есть гораздо большие проекты строительства, чем предложенные сейчас квоты в аукционах - на одного инвестора приходится 25%. Это значительно уменьшает возможность для крупных проектов стать победителями", - сказал Волошенюк.

Например, говорит он, мощность Днестровской ветроэлектростанции, которой оперирует Elementum Energy, составляет 100 МВт, соответственно она не попала бы в квоты 2024 года.

По его словам, эксперты рынка предлагают рассмотреть увеличение квот и процента, приходящегося на одного инвестора, до 50%. Кроме того, предлагается продлить срок для аукционов до 2034 года.

"Сейчас решающей является поддержка народных депутатов, чтобы предложения от экспертов и бизнеса нашли свое отражение в изменениях в законодательство", - подчеркивает участник рынка.

Он также отмечает, что среди других моментов, которые делают аукционы непривлекательными для потенциальных инвесторов, есть проблемы с погашением долгов перед инвесторами, а также недостатки механизма финансирования проектов, которые будут реализовываться после победы на зеленых аукционах.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками.