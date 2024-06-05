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В условиях значительного дефицита "светло-серые" зоны на графиках в Киеве тоже означают отключение света, - ДТЭК

Среда 05 июня 2024 22:07
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В условиях значительного дефицита "светло-серые" зоны на графиках в Киеве тоже означают отключение света, - ДТЭК Фото: в условиях значительного дефицита "светло-серые" зоны на графиках в Киеве тоже означают отключение света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за значительного дефицита в энергосистеме отключения света в Киеве происходят в том числе и в "светло-серых" зонах на графиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Дефицит в столице существенный, поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне. Важно: отключение в светло-серой зоне - это тоже отключение по графику. Если бы ситуация разрешала, в это время дома, попадающие под эту зону, были бы со светом", - объяснили в компании.

По указанию "Укрэнерго", 6 июня предусмотрены стабилизационные отключения и ограничения потребления бытовых и промышленных потребителей.

Напомним, с учетом последних ракетных атак, россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинского поколения.

В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

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