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"Умиротворення Кремля коштом України". У Конгресі США закликали направити Україні летальні озброєння

Автор: РБК-Україна

США повинні негайно направити Україні в якості військової допомоги пакет летального озброєння, сформованого у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні та навколо неї цієї весни.

Про це заявили американські конгресмени-республіканці Майк Роджерс і Майкл Маккол.

"Сполученим Штатам не слід чекати, поки Кремль порушить ще якісь "територіальні червоні лінії" в Україні, перш ніж направити додаткову військову допомогу Києву. Навпаки, адміністрації слід негайно направити цю допомогу летальною зброєю, щоб стримати подальшу агресію Росії. Як свідчать її більш ранні рішення про виведення двох американських військових кораблів з Чорного моря під час нарощування військової потужності Росії, скасування критичних санкцій, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік - 2", і відкладанням зустрічі з президентом України Зеленським до закінчення безрезультатного саміту Байден-Путін минулого тижня, ця адміністрація знову і знову вибирає умиротворення Кремля коштом України. Це має припинитися", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляла, що США призупинили план військової допомоги Україні. За даними джерел, рішення було прийнято Радою національної безпеки у зв'язку з оголошенням Росії про відведення військ від кордону і напередодні саміту президентів США і Росії в Женеві.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі спростувала ці повідомлення. Зокрема, вона заявила, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Зараз Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

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