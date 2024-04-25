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Умеров встретился с помощником Столтенберга, обсудили вступление Украины в НАТО

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины и Скотт Брей, помощник генерального секретаря НАТО (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Рустем Умеров встретился с помощником генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по разведке и безопасности Скоттом Брэем, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Умерова.

По словам Умерова, он поблагодарил Брею за помощь со стороны НАТО на фоне борьбы с российской агрессией. 

"Выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО, а моей задачей как министра вижу приближение этого момента. Обсудили с господином Бреем, какие шаги нам надо для этого (вступления в НАТО, - ред.) сделать", - добавил министр. 

В частности стороны обсудили ситуацию на фронте и оценили потенциальные угрозы. 

Также министр обороны Украины отметил важность усиления противовоздушной обороны страны, что является одним из ключевых элементов защиты. 

 

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины и Скотт Брей, помощник генерального секретаря НАТО (facebook.com/rustemumerov.ua)

"Высоко оценили уровень обмена информацией и координацию наших действий с Альянсом. Обсудили, какие еще действия можем предпринять для изменения ситуации на фронте", - отметил Умеров. 

Вступление Украины в НАТО

Еще в сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский, а также глава Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, которая предусматривает интеграцию без Плана действий по членству (ПДЧ). 

Уже во время саммита 11-12 июля 2023 года страны НАТО приняли пакет из трех частей, который должен приблизить Украину к Альянсу. В частности было принято решение отказаться от ПДЧ. 

По словам представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) Мэтью Миллера, Украина сможет стать членом НАТО только после завершения полномасштабной войны. В то же время "процесс движется".

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