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Украина может стать членом НАТО по окончании войны, - Госдеп США

Вторник 09 апреля 2024 03:17
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Украина может стать членом НАТО по окончании войны, - Госдеп США Фото: Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В США заявили, что Украина может вступить в НАТО только после завершения российско-украинской войны, но "это процесс, который продвигается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.

На вопрос, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО после недавнего заявления генсека Йенса Солтенберга о будущем Украины в Альянсе, Миллер ответил: "Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны".

"Мы четко дали понять, что, в конце концов, это процесс, который продвигается", - добавил Миллер.

Напомним, 3 апреля Столтенберг заявил: "Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса соглашаются с тем, что нам нужно продолжать приближать Украину к членству в НАТО".

По данным New York Times, Украина хочет получить официальное приглашение к вступлению в НАТО. Однако этого не произойдет на торжествах, запланированных в Вашингтоне во время саммита Альянса в июле, так как США и Германия выступают против начала переговоров.

Вместе с тем, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что приглашение Украины в НАТО не привязано к саммиту в Вашингтоне.

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