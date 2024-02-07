Умеров на встрече с Боррелем предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В частности, они обсуждали сотрудничество Украины с европейскими оборонными компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского Минобороны в Twitter .

Умеров заявил, что поблагодарил Борреля за личное участие и постоянную поддержку, которую ЕС оказывает Украине.

В ходе встречи министр обороны подчеркнул необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов для защиты от российской агрессии.

“Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности, в создании совместных предприятий и инвестировании производства на территории Украины”, - добавил Умеров.

Он также рассказал Боррелю о реформах, которые реализуются внутри Минобороны, в частности, в сфере оборонных закупок.

Сотрудничество Украины с оборонными компаниями Европы

Напомним, Украина уже сотрудничает с оборонными компаниями стран Европейского союза.

В частности, 24 октября прошлого года стало известно, что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Позже выяснилось, что Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году.