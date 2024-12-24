Умеров заверил, что Украина получит достаточно помощи от партнеров в 2025 году

"Последние несколько месяцев работали на двусторонних отношениях с американскими и европейскими партнерами. Проанализировали, что было передано в качестве военной помощи за последние 2,5 года, сделали приоритетность, оплатили очень много того, что в этом году будет сделано, а поставки будут в следующем году", - сказал Умеров.

По его словам, достаточное количество помощи от партнеров будет продолжаться и в следующем году. Министр также выразил надежду, что помощь будет существенной.

"В этом году мы плодотворно поработали с партнерами. Хочу отметить, что треть этих инвестиций была наша государственная. Мы создали свой собственный оборонно-промышленный комплекс", - добавил глава Минобороны.

Умеров отметил, что сотрудничество с США в вопросе военной помощи составляет около 50%, с европейскими партнерами - более 40%, остальное - другие партнеры и вложения Украины.