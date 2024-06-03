Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологические гиганты инвестировать в производство оружия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Рустема Умерова.
Как рассказал министр, на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" он встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.
"Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия. У этого партнерства есть большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие", - отметил Умеров.
Он подчеркнул, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности.
"Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - добавил глава Минобороны.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина увеличила производство оружия.
Так, в стране работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Также Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.
Недавно сообщалось, что Украина масштабирует производство боеприпасов. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий.
Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.