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Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологические гиганты инвестировать в производство оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Рустема Умерова.

Как рассказал министр, на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" он встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.

"Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия. У этого партнерства есть большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие", - отметил Умеров.

Он подчеркнул, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности.

"Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - добавил глава Минобороны.

Производство оружия в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина увеличила производство оружия.

Так, в стране работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Также Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.

Недавно сообщалось, что Украина масштабирует производство боеприпасов. Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий.

Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.

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