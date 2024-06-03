Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Как рассказал министр, на Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" он встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.

"Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия. У этого партнерства есть большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании - возможность разрабатывать передовое оружие", - отметил Умеров.

Он подчеркнул, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности.

"Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус - это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами", - добавил глава Минобороны.