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Умеров в третий раз через 10 дней поговорил с главой Пентагона

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Это третий разговор министров за последние 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в X (Twitter) и сайт Пентагона.

Умеров вечером 23 августа заявил, что провел еженедельный разговор с Остином, в котором рассказывал о текущей ситуации на поле боя, неотложных потребностях Украины и планах на ближайшее будущее.

"Одной из ключевых тем была подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в сентябре. Поблагодарил США за постоянную и мощную поддержку Украины", - отметил он.

В Пентагоне также сообщили о разговоре Остина и Умерова, которые обсудили "текущие операции Украины и первоочередные потребности".

Также Остин поздравил украинцев с подготовкой к празднованию Дня независимости и подтвердил неизменную поддержку США в оказании помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Остин и Умеров также проводили телефонные разговоры 19 и 14 августа.

Ранее стало известно, что 24 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет 6 сентября.

Помощь от США

Вчера президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета пособия на сумму 125 млн долларов. Байден в канун Дня независимости провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

В Пентагоне раскрыли содержание пакета. В него вошли боеприпасы, ракеты, противотанковые системы Javelin и оборудование для борьбы с дронами.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиРустем УмеровВстреча Рамштайн