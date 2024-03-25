Умеров и Сырский встретились с руководством Европарламента: обсудили поддержку Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в понедельник, 25 марта, встретились в Киеве с делегацией глав комитетов Европейского парламента. Обсудили ситуацию на фронте и поддержку нашей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Во время встречи глава Минобороны отметил большое значение помощи Европарламента и Европейского союза Украине для противостояния российской агрессии.

По его словам, намерения увеличить объемы помощи имеют большое значение как для военных, так и гражданских граждан и украинской инфраструктуры.

Умеров и Сырский также проинформировали европейскую делегацию о текущей ситуации на фронте.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что приоритетными потребностями Сил безопасности есть системы противовоздушной обороны, ракеты к ним, артиллерийские системы и боеприпасы, а также дальнобойные огневые средства. Он также отметил важность продолжения подготовки украинских военных в рамках миссии ЕС.

Умеров в свою очередь призвал ЕС ужесточить санкции против тех, кто пытается их обходить, в частности, поставляет запчасти для российской военной машины.

"Мы в Европе должны быть едины в борьбе против российской агрессии. Мы должны быть одним сильным кулаком перед угрозой варваров", - отметил он.

В свою очередь глава комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвид Макалистер сказал, что визит сразу нескольких глав комитетов Европарламента в Украину является сигналом непоколебимой всепартийной поддержки Украины Европарламентом в борьбе против российской агрессии.

"Мы ценим отвагу украинских военных. Мы продолжим вас поддерживать и будем требовать давать Украине то, что вам действительно нужно", - подчеркнул он.

Фото: Умеров и Сырский встретились с делегацией глав комитетов Европарламента (mil.gov.ua)

Помощь Украине от ЕС

Напомним, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 18 марта было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд. евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

Кроме того, лидеры стран ЕС во время саммита 21 марта обсуждали вопрос о направлении прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Европейский союз и его страны-члены с начала войны поставили в Украину военную технику в общей сложности на 31 млрд евро . И эта цифра увеличивается с каждым днем.