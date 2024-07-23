Умеров рассказал о "продуктивном" разговоре с Остином: что обсудили

Глава украинского оборонного ведомства охарактеризовал разговор со своим американским коллегой как "продуктивный". Общение состоялось сегодня, 23 июля.

"Мы обсудили последние события на передовые и насущные нужды на поле боя", - рассказал глава Минобороны Украины.

Во время беседы Умеров снова подчеркнул "важность и неотложность" отмены запрета со стороны США на ведение Силами обороны "огня на большие расстояния" оружием, предоставленным Вашингтоном Киеву в рамках оборонной помощи.

"Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, с которых боевые самолеты бомбят украинские города и критическую инфраструктуру", - акцентировал украинский министр.

Вопрос о нанесении Украиной ударов по территории РФ

Напомним, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Силы обороны не могли применять предоставленное западными странами оружие для ударов по территории страны-агрессора. Однако после нового наступления захватчиков в Харьковской области в мае Киев активизировал призывы к США и странам Запада предоставить такое право ВСУ.

Только в конце мая, после того, как разрешение на удары по РФ поддержал ряд стран НАТО, в Белом доме дали Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями. США пока не разрешают глубокие удары по РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

В начале июля глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина со временем все же получит разрешение на нанесение ударов оружием, предоставленным западными партнерами, по российским бомбардировщикам.

Добавим, 20 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не дал однозначного ответа, позволит ли Вашингтон использовать американское оружие для более глубоких ударов по РФ.