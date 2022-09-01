Умєров розповів, про що Україна може вести переговори з РФ

"Ніяких мирних переговорів зараз немає. Будь-яка війна закінчується. Сподіваюся, що її завершення ми будемо підписувати в країні-агресорі, і будемо обговорювати питання демілітаризації, денацифікації і репарацій", - сказав він.

Умєров зазначив, що мета України - перемогти окупанта на полі бою.

При цьому він додав, що сторони можуть вести переговори з гуманітарних питань, наприклад щодо обміну військовополоненими або експорту агропродукції з українських портів.

"Я хочу, щоб всі були впевнені в тому, що державна політика нашої країни передбачає, що потрібно відтіснити ворога до кордонів 1991 року. Для цього нам потрібна підтримка західних країн і більше озброєння. Більшість наших політиків будуть битися за це до переможного кінця", - сказав нардеп.