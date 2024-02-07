Умеров обсудил ситуацию на поле боя в Украине с главой Пентагона

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 7 февраля, провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
О деталях разговора рассказал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
По его словам, Остин обсудил с Умеровым ситуацию на поле боя в Украине и предстоящее заседание Контактной группы обороны Украины.
"Остин подтвердил приверженность Соединенных Штатов и нашей коалиции, состоящей примерно из 50 союзников и партнеров, поддержке Украины в ее длительной борьбе против неспровоцированной агрессии России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министры пообещали поддерживать тесный контакт.
Сегодня стало известно, что новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится на следующей неделе. Она запланирована на 14 февраля.
А 23 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.