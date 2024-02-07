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Умеров обсудил ситуацию на поле боя в Украине с главой Пентагона

Архивное фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 7 февраля, провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

О деталях разговора рассказал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

По его словам, Остин обсудил с Умеровым ситуацию на поле боя в Украине и предстоящее заседание Контактной группы обороны Украины.

"Остин подтвердил приверженность Соединенных Штатов и нашей коалиции, состоящей примерно из 50 союзников и партнеров, поддержке Украины в ее длительной борьбе против неспровоцированной агрессии России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры пообещали поддерживать тесный контакт.

"Раммштайн-19"

Сегодня стало известно, что новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится на следующей неделе. Она запланирована на 14 февраля.

А 23 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

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