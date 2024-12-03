Умеров обсудил с Остином подготовку к новому "Рамштайну"

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обсудили, в частности, подготовку к следующему заседанию контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Умерова.

Украинский министр отметил, что этой теме во время разговора с главой Пентагона было уделено "особое внимание".

"Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить победу", - рассказал Умеров.

По словам главы Минобороны Украины, в ходе "еженедельного важного разговора" с Остином была обсуждена текущая ситуация на поле боя, а "ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны".

"Также сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года - в частности, поставках вооружения, техники и оснащены наших подразделений", - проинформировал Умеров.

Встречи в формате "Рамштайн"

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн" (названо так в честь аваибазы в Германии, где состоялось впервые 26 апреля 2022 года). Глава государства отметил, что оно должно состояться "в ближайшие недели".

Напомним, прошлый "Рамштайн" был перенесен из-за урагана в Соединенных Штатах. Оно было запланировано на 12 октября. Тогда президент США Джо Байден первым перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".

Как заявили позже в Белом до сих пор, "Рамштайн" состоится в ноябре.