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Умеров обсудил с главой Пентагона предстоящую встречу "Рамштайн"

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел переговоры со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр обороны США Ллойд Остин обсудил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым последние события в Украине", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что они также обсудили планы следующей контактной группы по вопросам обороны Украины, которая должна состояться практически в конце этой недели.

17 заседание "Рамштайн"

Напомним, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины станет уже 17-м. Первоначально встречу анонсировали в США. Как недавно заявила замглавы Министерства обороны США Сабрина Сингх, "Рамштайн" проведут в середине ноября. Впрочем, точной даты она не назвала.

Также она добавила, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь, однако размер пакетов будет уменьшен.

Что известно о прошлом "Рамштайне"

Предыдущее заседание контактной группы прошло 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По результатам которого Украина получила финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Особенностью прошлого "Рамштайна" было то, что на нем лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поднимал вопрос предоставления Украине дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии, которые в США назвали приоритетом при оказании помощи.

Детальнее об итогах прошлого "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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