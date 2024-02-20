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Умеров и Сырский обсудили с Остином ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Фото: Рустем Умеров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в своем Twitter.

По словам Умерова, во время разговора с Остином была обсуждена текущая динамика на фронте. Кроме того, было обсуждено общее понимание ситуации и план действий.

"В центре внимания также были поставки боеприпасов. Работа над неотложными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG. Поблагодарил секретаря Остина за его руководство", - написал Умеров.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут выделить новое финансирование помощи Украине, чтобы возобновить поставки оружия и не только.

Недавно Сенат принял законопроект, в котором предусмотрено более 60 млрд. долларов для нашей страны.

Но в Палате представителей пока отказываются выносить его на рассмотрение. Также появляются инициативы о том, чтобы выделить для Украины менее 60 млрд долларов – только на военную помощь без поддержки бюджета и экономики.

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