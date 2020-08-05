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Померла мати Коломойського

Середа 05 серпня 2020 05:54
Померла мати Коломойського
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Зоя Ізраілевна Коломийська померла у віці 80 років

У вівторок, 4 серпня, померла мати бізнесмена Ігоря Коломойського. Зоя Ізраілевна Коломийська померла на 81 році життя.

Про це повідомляє прес-служба Об'єднаної єврейської громади України, президентом якої є Коломойський.

Причина смерті не уточнюється.

"4 серпня 2020 стала відома прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраілевна Коломойської. Об'єднана єврейська громада України від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім'ї Коломойський співчуття", - йдеться в повідомленні.

Також вчора стало відомо, що агенти ФБР у Клівленді обшукали офіс компанії Optima Management Group в Клівленді, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, в травні 2020 року РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Коломойського, який підозрюється в нібито відмиванні виведених з "ПриватБанку" грошей.

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