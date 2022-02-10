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Помер співавтор відкриття ВІЛ і нобелівський лауреат Монтаньє

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Нейї-сюр-Сен, Четвер 10 лютого 2022 19:05
Помер співавтор відкриття ВІЛ і нобелівський лауреат Монтаньє Фото: лауреат Нобелівської премії Люк Монтанье (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Франції помер співвідкривач вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і лауреат Нобелівської премії з медицини 2008 року професор Люк Монтанье. Він помер у віці 89 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Монтанье помер 8 лютого в Нейї-сюр-Сен.

Люк Монтанье народився 18 серпня 1932 року. У 1955 році був призначений асистентом на факультет природничих наук в Парижі, після чого зосередив свої дослідження на вірусах тварин, особливо тих, чия генетична спадщина складається з РНК, і на зв'язку, яка може існувати між цими вірусами і раковими процесами.

У 1983 році він відкрив ВІЛ разом зі своїми колегами Жан-Клодом Шерманом і Франсуазою Барре-Сінуссі. У 2008 році професор Монтаньє та його колеги були удостоєні Нобелівської премії з медицини за роботу над ВІЛ.

Нагадаємо, Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року.

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