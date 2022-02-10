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Умер соавтор открытия ВИЧ и нобелевский лауреат Монтанье

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Нейи-сюр-Сен, Четверг 10 февраля 2022 19:05
Умер соавтор открытия ВИЧ и нобелевский лауреат Монтанье Фото: лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во Франции умер сооткрыватель вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года профессор Люк Монтанье. Он скончался в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Монтанье скончался 8 февраля в Нейи-сюр-Сен.

Люк Монтанье родился 18 августа 1932 года. В 1955 году был назначен ассистентом на факультет естественных наук в Париже, после чего сосредоточил свои исследования на вирусах животных, особенно тех, чье генетическое наследие состоит из РНК, и на связи, которая может существовать между этими вирусами и раковыми процессами.

В 1983 году он открыл ВИЧ вместе со своими коллегами Жан-Клодом Шерманом и Франсуазой Барре-Синусси. В 2008 году профессор Монтанье и его коллеги были удостоены Нобелевской премии по медицине за работу над ВИЧ.

Напомним, Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира 2022 года.

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Франция Нобелевская премия ВИЧ
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