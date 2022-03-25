У Росії заявили про смерть Володимира Жириновського. Новину вже спростували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Зазначимо, Жириновський відомий своїми українофобськими висловлюваннями. У 2014 році підтримав окупацію Криму та Донбасу, всі ці роки виступав за радикальні військові методи щодо України.

"Стан Жириновського оцінюється як стабільний, лікарі продовжують надавати всю можливу в цій ситуації медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

"Всіх, хто переживає за здоров'я Володимира Вольфовича Жириновського, хочу заспокоїти, він живий", - зазначив він.

Повідомляється, що інформацію про смерть Жириновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін. Російські ЗМІ пишуть, що смерть настала о 10:45 за московським часом.

Нагадаємо, на Жириновського в Україні завели кримінальну справу щодо фінансування тероризму.

За даними слідства, навесні 2014 року він сформував групу російських депутатів, які збирали гроші для так званих ЛДНР. За рахунок цих коштів терористам поставили шість військових позашляховиків, які були задіяні під час атак на українські підрозділи.

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