В России заявили о смерти Владимира Жириновского. Новость уже опровергли

Сегодня, 25 марта, российские СМИ сообщили о смерти политика, лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского. Но руководство Государственной думы опровергло новость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Сообщается, что информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Российские СМИ пишут, что смерть наступила в 10:45 по московскому времени.

Обновлено от 11:00

В то же время спикер Государственной думы Вячеслав Володин опровергает данную информацию.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить, он жив", - отметил он.

С официальным заявлением уже выступил Минздрав России.

"Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отметим, Жириновский известен своими украинофобскими высказываниями. В 2014 году поддержал оккупацию Крыма и Донбасса, все эти годы выступал за радикальные военные методы в отношении Украины.