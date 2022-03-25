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В России заявили о смерти Владимира Жириновского. Новость уже опровергли

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Москва, Пятница 25 марта 2022 10:57
В России заявили о смерти Владимира Жириновского. Новость уже опровергли Фото: Владимир Жириновский (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 25 марта, российские СМИ сообщили о смерти политика, лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского. Но руководство Государственной думы опровергло новость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что информацию о смерти Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Российские СМИ пишут, что смерть наступила в 10:45 по московскому времени.

Обновлено от 11:00

В то же время спикер Государственной думы Вячеслав Володин опровергает данную информацию.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить, он жив", - отметил он.

С официальным заявлением уже выступил Минздрав России.

"Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отметим, Жириновский известен своими украинофобскими высказываниями. В 2014 году поддержал оккупацию Крыма и Донбасса, все эти годы выступал за радикальные военные методы в отношении Украины.

Напомним, на Жириновского в Украине завели уголовное дело о финансировании терроризма.

По данным следствия, весной 2014 года он сформировал группу российских депутатов, которые собирали деньги для так называемых "ЛДНР". За счет этих средств террористам поставили шесть военных внедорожников, они были задействованы при атаках на украинские подразделения.

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