Помер модельєр Карл Лагерфельд

Лагерфельд помер у віці 85 років

Сегодня, 19 февраля 2019 года, на 86-м году жизни умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что немецкий стилист, модельер и фотограф был слаб на протяжении последних недель. Накануне вечером Лагерфельда госпитализировали после обострения проблем со здоровьем.

В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где сначала работал над созданием коллекций прет-а-порте. Основал линии KL и KL by Karl Lagerfeld. Также известен как создатель духов, в частности, аромата Chloé. Увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, а также основал издательский дом.

Отметим, в декабре Лагерфельд в Нью-Йорке провел показ 17-й коллекции Chanel под названием Métiers d'Art. Для этой коллекции дизайнер вдохновился тематикой Древнего Египта, с его богатством и роскошью.

Напомним, летом 2017 года в Риме на 81 году жизни умерла модельер Карла Фенди. В 1962 году она пригласила Лагерфельда на пост креативного директора, который придумал нынешний логотип Fendi - это две буквы F, одна из которых перевернута.