Помер модельєр Карл Лагерфельд

Фото: Карл Лагерфельд (flickr.com)

Лагерфельд помер у віці 85 років

Сьогодні, 19 лютого 2019 року, на 86-му році життя помер знаменитий модельєр Карл Лагерфельд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що німецький стиліст, модельєр і фотограф був слабкий протягом останніх тижнів. Напередодні ввечері Лагерфельда госпіталізували після загострення проблем зі здоров'ям.

У 1983 році Лагерфельд став художнім директором дому Chanel, де спочатку працював над створенням колекцій прет-а-порте. Заснував лінії KL і KL by Karl Lagerfeld. Також відомий як творець парфумів, зокрема, аромату Chloé. Захоплювався фотографією, написав кілька книг, відкрив в Парижі власну художню галерею, а також заснував видавничий дім.

Відзначимо, в грудні Лагерфельд у Нью-Йорку провів показ 17-й колекції Chanel під назвою Métiers d'Art. Для цієї колекції дизайнер надихнувся тематикою Стародавнього Єгипту, з його багатством і розкішшю.

Нагадаємо, влітку 2017 року Римі на 81 році життя померла модельєр Карла Фенді. У 1962 році вона запросила Лагерфельда на пост креативного директора, який придумав нинішній логотип Fendi - це дві літери F, одна з яких перегорнута.



