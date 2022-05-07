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Помер міський голова Токмака. Місто понад два місяці під окупацією РФ

Фото: Ігор Котелевський (facebook.com/igorkotelevskii.tokmak)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Токмака Запорізької області Ігор Котелевський пішов із життя. Він, імовірно, скоїв самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Очільник міста помер 7 травня. За неофіційною інформацією, головною версія смерті є самогубство.

"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", – заявили в Запорізькій ОВА.

Із кінця лютого Токмак опинився під російською окупацією. У місті регулярно відбуваються мітинги на підтримку України.

Ігор Котелевський вперше став міським головою у 2009 році. Пізніше його ще тричі (2010, 2015, 2020 рр.) переобирали. Політик був членом Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

До слова, сім'ї загиблих бюджетників і журналістів можуть отримати компенсації після ухвалення нового законопроекту.

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