Помер міський голова Токмака. Місто понад два місяці під окупацією РФ

Очільник міста помер 7 травня. За неофіційною інформацією, головною версія смерті є самогубство.

"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", – заявили в Запорізькій ОВА.

Із кінця лютого Токмак опинився під російською окупацією. У місті регулярно відбуваються мітинги на підтримку України.

Ігор Котелевський вперше став міським головою у 2009 році. Пізніше його ще тричі (2010, 2015, 2020 рр.) переобирали. Політик був членом Партії регіонів та "Опозиційного блоку".