У Росії помер актор Володимир Етуш

Фото: Володимир Етуш (Кино-Театр.РУ)

В даний час причина смерті невідома

У віці 96 років помер народний артист СРСР, російський актор театру і кіно Володимир Етуш. Про це заявив директор Театру ім. Вахтангова Кирило Крок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, це сталося сьогодні.

Як буде організовано прощання, поки невідомо.

Решти деталей і причин події він не розкрив.

Володимиру Етушу було 96 років.

В останні роки у ЗМІ часто з'являлися повідомлення про його госпіталізації. В останній раз у лікарні актор лежав влітку минулого року. Через самопочуття Етуш тоді перервав свій відпочинок в Італії. Крім того, восени 2018 року з-за того, що артист не зміг прийти на виставу, Театр Вахтангова, в якому продовжував відігравати Етуш, скасував постановку.

Володимир Абрамович Етуш народився 6 травня 1922 р. в Москві. В 1945 р. після закінчення Щукінського театрального училища його прийняли в трупу Театру імені Євгенія Вахтангова.

Етуш грав ролі не тільки в театрі, але і в кіно: роль Сеїда-Алі у фільмі "Адмірал Ушаков" (1953), Саахов в "Кавказькій полонянці" (1966 р.), інженер Брунс у фільмі "Дванадцять стільців" (1971), Шпак в "Іван Васильович змінює професію" (1973), Карабас Барабас з "Пригод Буратіно" (1975) та ін

З 1945 р. артист викладав. У 1976 р. йому було присвоєно звання професора. В 1987-2003 рр.. Етуш був ректором інституту імені Б. В. Щукіна, з 2003 р. - його художнім керівником.

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