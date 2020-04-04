Помер екс-міністр освіти та науки Іван Вакарчук

Помер екс-міністр освіти, колишній ректор Львівського університету і батько політика Святослава Вакарчука Іван Вакарчук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook Святослава Вакарчука.

Про смерть Івана Вакарчука спочатку повідомив історик і ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто умів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, змінюючи цю галузь... Він ввів зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що з 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не виправдалася. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав підіймати престиж природного, математичної та фізичної освіти в школі", - написав В'ятрович у Facebook.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на прохання родини похорон Івана Вакарчука відбудуться камерно. Поховають на Личаківському цвинтарі.

У грудні 2007 року Вакарчук був обраний на посаду міністра освіти та науки України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко за квотою блоку Наша Україна - Народна самооборона (НУНС). Втратив посаду у зв'язку з відставкою Кабміну після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

З 2010 по 2013 рік був ректором Львівського університету.

Він також нагороджений грамотами президії АН УРСР, почесною відзнакою президента України. Відмінник народної освіти УРСР. Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки. Кавалер державного ордена Італійської Республіки "Зірка італійської солідарності".