Помер актор Віктор Мережко

Інформацію про смерть Віктора Мережка підтвердили агентству в Союзі кінематографістів Російської Федерації.

"Так, це так", - сказали в організації.

Причина смерті не повідомляється.

Біографія актора

Віктор Мережко народився 28 липня 1937 року у Ростовській області. 1952 року з родиною переїхав до України. Жив у селі Руська Поляна під Черкасами, де закінчив школу та вивчив українську мову. Після невдалого вступу до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів поїхав до Архангельська працювати дроворубом.

1956 року приїхав до Львова, де вступив до Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова. Після закінчення по розподілу поїхав до Ростовської області.

З 1964 по 1968 роки навчався у ВДІКу. На другому курсі за його сценарієм зняли короткометражний фільм "Зарічні наречені".

Фільмографія та режисерські роботи

Віктор Мережко почав зніматися у кіно з 1969 року. Першою його роботою стала роль Віктора у фільмі "Якщо є вітрила". Потім після перерви були фільми "Пробач" (1986 рік, Володимир Юрійович), "Дев'яте травня" (1987), "Нечиста сила" (1989), "Дикий пляж" (1990) та інші.

Одночасно Мережко писав сценарії до кінокартин та мультфільмів. Серед них "Йдучи - йди", "Відставної кози барабанщик", "Рідні", "Польоти уві сні та наяву", "Якщо можеш вибач" та багато інших. Також він відомий з режисерських робіт.

У 2014 році Мережко зайняв проросійську позицію та підтримав окупацію Криму Росією. У липні 2017 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни.