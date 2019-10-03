В Умані затримали чиновників за вимагання під час Рош ха-Шана

Фото: затримання чиновників в Умані (chk.gp.gov.ua)

Чиновники вимагали 400 доларів за дозвіл на торгівлю під час Рош ха-Шана

В Умані (Черкаська область) правоохоронці затримали чиновників місцевої інспекції з благоустрою на вимаганні хабара від громадянина Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Згідно з повідомленням, правоохоронці затримали виконуючого обов'язки директора Уманського комунального підприємства - начальника інспекції благоустрою та старшого інспектора інспекції.

Повідомляється, що чиновники вимагали та отримали від громадянина Ізраїлю 400 доларів за "безперешкодне здійснення роздрібної торгівлі продуктами харчування та встановлення рекламних банерів в районі масового перебування паломників - хасидів по вул. Пушкіна в Умані в період святкування Рош ха-Шана".

Зараз проходить розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Як наголошується, санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Фото: затримання чиновників в Умані (chk.gp.gov.ua)

Нагадаємо, в Умані за час святкування Рош ха-Шана поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень.

Правоохоронці зафіксували незаконне поводження зі зброєю, незаконне зберігання наркотичних засобів, крадіжки і грабежі. При цьому, як повідомили в поліції, надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в Умані не відбувалося.

РБК-Україна повідомляло, що з початку прибуття прочан (з 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30,1 тис. паломників. Масово прочани почали прибувати з 25 вересня.